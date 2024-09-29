Юные инспекторы движения школы Назрани провели урок безопасности

Главная цель таких мероприятий — закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

По слова собеседника издания, учащиеся рассказали своим сверстникам и гостям о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, подробно остановились на наиболее часто встречающихся опасных «дорожных ловушках». Сказали и о том, что при переходе через дорогу обязательно необходимо убедиться в отсутствии транспорта.

Хусейн Амаков в свою очередь напомнил, что такое безопасный маршрут и для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

Гости поблагодарили педагогов и ребят за интересное и полезное занятие, а школьники пообещали им быть внимательными на дороге и всегда соблюдать ПДД.