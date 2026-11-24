Он отметил, что в центре внимания: расширение перечня образовательных программ, открытие новых специальностей, повышение качества практической подготовки студентов и взаимодействие с работодателями. Принципиально важно, что университет своевременно реагирует на кадровые потребности региона и готовит специалистов для отраслей, которые будут развиваться в ближайшие годы.

По словам Махмуд-Али Калиматова, усилия университета уже воплотились в ощутимые достижения: за последние пять лет появилось свыше 30 новых образовательных программ. В перспективе, к 2027 году, планируется запустить учебные направления «Педиатрия» и «Биотехнологии». Параллельно ведется работа по получению лицензий для программ «Радиотехника» и «Реконструкция и реставрация».

Подготовка медицинских работников приобретает особую актуальность в свете предстоящего ввода в эксплуатацию многопрофильной больницы в Назрани. Республика остро нуждается в квалифицированных врачах и сотрудниках среднего медицинского звена. Запуск образовательной программы по педиатрии создаст фундамент для воспитания специалистов, которые в будущем смогут укрепить систему здравоохранения региона.

«Не менее важно связать обучение с практикой. Университет планирует увеличить время подготовки студентов непосредственно на площадках региональных и межрегиональных работодателей, расширяет сотрудничество с предприятиями и организациями. Такой подход поможет выпускникам получить необходимые профессиональные навыки еще во время учебы, а работодателям — участвовать в подготовке специалистов с учетом конкретных требований», — считает руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются такие направления, как «Лечебное дело», «Информационные системы и технологии», «Промышленное и гражданское строительство». Эти специальности имеют существенное значение для комплексного развития республики.

«Ингушетия нуждается в дипломированных врачах для новых медучреждений, инженерах и строителях для воплощения инфраструктурных проектов, квалифицированных специалистах для предприятий и социальной сферы. Госуниверситет располагает необходимыми ресурсами и учебной базой для воспитания таких профессионалов. Крайне важно, чтобы молодежь имела возможность получить востребованную специальность в родной республике, обрести здесь точки роста для карьеры и стать частью процесса развития субъекта», — подчеркнул Глава региона.