43-летний житель республики предстанет перед судом за мошенничество со страховкой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в июне прошлого обвиняемый вместе со знакомым инсценировал дорожно-транспортное происшествие. При этом автомобиль обвиняемого уже имел механические повреждения, полученные ранее при других обстоятельствах.
На основании подложных документов мужчине было выплачено страховое возмещение в размере 175 тысяч рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.