Согласно материалам следствия, с 2018 года обвиняемый скрывал в своем домовладении слиток золота, масса которого составляла около 500 граммов, стоимость превышала 4,5 млн рублей.

Золото было обнаружено и изъято в июле текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками управления Федеральной службы безопасности России по республике.

Материалы дела для рассмотрения по существу переданы в Назрановский районный суд.