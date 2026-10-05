За передачу персональных данных осужден экс-сотрудник Роскадастра в Ингушетии

Установлено, что в 2025 году осужденный занимал вышеназванную должность и имел доступ к автоматизированной федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости», которая содержит сведения о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, включая их персональные данные.

По просьбе знакомых мужчина передал им охраняемую законом информацию о правообладателях 11 земельных участков, принадлежащих другим лицам. Таким образом, он незаконно использовал и передал компьютерную информацию с персональными данными.

С учетом позиции государственного обвинителя и наличия на иждивении трех детей, Магасский районный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 200 тыс. рублей в доход государства.

Также фигурант на два года лишен права занимать должности, связанные с хранением и обработкой информации.