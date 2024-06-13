За последние пять месяцев в перинатальном центре Ингушетии родились более 2200 детей

По словам собеседника издания, эта цифра является очередным подтверждением того, что семьи в республике продолжают расти и процветать. Сотрудники центра делают всё возможное, чтобы каждая беременность и роды проходили максимально благополучно. Благодаря профессиональной работе медиков в Ингушетии зафиксирован самый низкий процент младенческой смертности по стране.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе также впечатляет — она достигла 79,4 лет. Коэффициент рождаемости в свою очередь составил 15,0 на 1000 населения. Это один из самых высоких показателей в России

«Вышеуказанные достижения вовсе не случайность, а результат политики, направленной на поддержку семей, материнства и детства. Создание благоприятных социально-экономических условий, развитие здравоохранительной системы, укрепление традиционных семейных ценностей — все это способствует тому, что Ингушетия на сегодняшний день является примером для всей страны в сфере демографии. Мы поздравляем молодых родителей, а малышам желаем крепкого здоровья», — отметил собеседник.

Стоит напомнить, что в 2023 году в стенах перинатального центра родились свыше 5000 детей.