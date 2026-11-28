Следствием установлено, что в 2024 году в Назрани фигурант дела приобрел травматический пистолет, хранил его, затем перепродал знакомому за 20 тысяч рублей.

При вынесении решения суд учел мнение прокурора и наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка. В итоге мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев принудительных работ.