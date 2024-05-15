За текущий год в Ингушетии оказали финансовую помощь 300 сельхозпроизводителям

По словам собеседника издания, эти средства составляют 43% от всего объема запланированных на это год субсидий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». Направлены они на различные цели, а именно производство молока, содержание овец, семейные гранты, агротехнические мероприятия и другое. Также были выделены деньги на мелиорацию, реализацию зерновых культур, стимулирование производства овощей и картофеля.

Кроме того, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» освоено 26,4 млн рублей, которые в свою очередь были направлены на жилищное строительство для специалистов села, благоустройство и придание современного облика селам Ингушетии.

«Инвестиции в развитие сельского хозяйства — значимый шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и улучшения благосостояния сельских жителей. Очень важно содействовать прогрессированию данной отрасли, предоставлять финансовую помощь и создавать все необходимые условия для увеличения процента производства сельскохозяйственной продукции. Можно смело утверждать, что тем самым мы инвестируем в свое будущее», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.