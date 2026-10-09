За завышение стоимости работ при ремонте школы в Ингушетии осужден глава фирмы 

Установлено, что в 2023 году подсудимый, возглавляя ООО, заключил государственный контракт на капитальный ремонт школы в Малгобеке. После завершения работ он подготовил отчетные документы, в которых завысил стоимость стройматериалов и затраты на монтаж внутренних инженерных сетей при утеплении трубопровода.

На основании этих документов заказчик полностью оплатил работы. Таким образом, используя служебное положение, директор похитил бюджетные средства на сумму свыше 583 тыс. рублей.

Малгобекский городской суд учел позицию государственного обвинителя, наличие на иждивении четверых детей, возмещение причиненного государству ущерба и назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.