Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ингушетии за неделю выросла на 12% 

С 14 по 20 октября (42 неделя) зарегистрировано 278 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (160 — дети младше 14 лет). Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составляет 5,3, что не превышает расчетного эпидемического порога.

В регион поступили вакцины против гриппа. По состоянию на 21 октября привито 164 543 человека, из которых 90 378 — дети, а 74 165 — взрослые. Прививочная кампания продолжается.