Закрытый переход между корпусами построят в ИРКБ Ингушетии

О предстоящих работах газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения в связи с распространением в социальных сетях видеозаписи перевозки пациента между зданиями.

«Главный корпус больницы был построен в 1985 году по типовому проекту, который не предусматривал размещение оборудования для КТ и МРТ. Позднее установить такие аппараты внутри существующего здания не позволили технические требования к их монтажу и эксплуатации. Для работы томографов необходимы специально подготовленные помещения, соответствующие системы электроснабжения и вентиляции, защитные конструкции и другие инженерные условия. Поэтому диагностическое оборудование разместили в отдельном корпусе», — рассказал собеседник.

В настоящее время пациентов, которым требуется проведение КТ или МРТ, приходится перевозить между зданиями. В администрации больницы признают, что в неблагоприятную погоду такая транспортировка создаёт дополнительные неудобства.

Для решения проблемы подготовлена и согласована проектно-сметная документация на строительство закрытого надземного перехода. Проект разработан с учётом требований пожарной, санитарной и технической безопасности.

Кроме того, достигнута договорённость с представителями регионального бизнес-сообщества об участии в реализации проекта. Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы, необходимые для начала строительных работ.