Закрытый переход между корпусами построят в ИРКБ Ингушетии

В Ингушской республиканской клинической больнице планируют построить закрытый надземный переход между основным и диагностическим корпусами. Подобная мера позволит транспортировать пациентов на компьютерную и магнитно-резонансную томографию, не выходя на улицу.
О предстоящих работах газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения в связи с распространением в социальных сетях видеозаписи перевозки пациента между зданиями.
«Главный корпус больницы был построен в 1985 году по типовому проекту, который не предусматривал размещение оборудования для КТ и МРТ. Позднее установить такие аппараты внутри существующего здания не позволили технические требования к их монтажу и эксплуатации. Для работы томографов необходимы специально подготовленные помещения, соответствующие системы электроснабжения и вентиляции, защитные конструкции и другие инженерные условия. Поэтому диагностическое оборудование разместили в отдельном корпусе», — рассказал собеседник.
В настоящее время пациентов, которым требуется проведение КТ или МРТ, приходится перевозить между зданиями. В администрации больницы признают, что в неблагоприятную погоду такая транспортировка создаёт дополнительные неудобства.
Для решения проблемы подготовлена и согласована проектно-сметная документация на строительство закрытого надземного перехода. Проект разработан с учётом требований пожарной, санитарной и технической безопасности.
Кроме того, достигнута договорённость с представителями регионального бизнес-сообщества об участии в реализации проекта. Сейчас решаются организационные и финансовые вопросы, необходимые для начала строительных работ.