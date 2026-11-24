Отмечается, что каждый заявитель сможет оформить письменное обращение как от своего имени, так и от имени другого лица. Если потребуется, к обращению можно приложить копии или оригиналы документов и материалов, имеющих отношение к вопросу.

Встреча будет проходит с 10 до 13 часов по адресу: город Назрань, улица Фабричная, дом 11/1. Для посещения приема необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

За дополнительной информацией можно обратиться в прокуратуру республики: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 1. Также можно позвонить по телефону: 8 (8734) 55-04-25.