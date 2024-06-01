Замруководителя Рособрнадзора посетил пункты проведения ЕГЭ в Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки, в рамках рабочего выезда он совместно с сенатором, председателем Государственной экзаменационной комиссии Мухарбеком Барахоевым и исполняющим обязанности министра образования и науки республики Ахмед-Баширом Цороевым посетили пункты проведения ЕГЭ.

«Безопасность жизни и здоровья участников экзаменов бесспорно является наиболее важным аспектом для организаторов. В связи с этим Рособрнадзор уделяет острое внимание проверке готовности всех пунктов к проведению государственной итоговой аттестации», — подчеркнул Игорь Круглинский.

Он пожелал выпускникам успехов и пообщался с работниками пункта, отметив необходимость объективного подхода при оценивании знаний и навыков экзаменуемых и совершенствования механизмов, направленных на повышение уровня прозрачности ЕГЭ.

Напомним, основной период единого госэкзамена стартовал 23 мая и продлится до 21 июня. Дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов — 4 и 5 июля.