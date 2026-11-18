Инцидент произошел 20 сентября этого года на улице Муталиева города. Молодой человек, управляя автомобилем BMW без государственных регистрационных знаков, создавал угрозу для других участников движения и пешеходов. В ходе поездки он не менее десяти раз пересек сплошную линию разметки, разделяющую встречные потоки.

Езда закончилась потерей контроля над машиной: автомобиль врезался в металлический столб электропередач.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК России (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, иномарка конфискована в доход государства.