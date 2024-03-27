Житель Ингушетии под предлогом покупки угнал Mercedes-Benz

В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что с территории близ автозаправочной станции «Лидер», расположенной на ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района, назвавшийся «Исламом» неизвестный совершил кражу Mercedes-Benz.

Похищенный автомобиль изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Отметим, что мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного млн рублей.