Житель Ингушетии под видом работника детского сада взял кредит 

Обратившийся в дежурную часть отделения МВД по Магасу банковский работник сообщил о том, что 7 мая текущего года в клиентском центре кредитного учреждения мужчина представил ложные сведения о доходе в виде справки. Подав заявление на кредит в размере 364 тыс. 839 рублей, он указал, что работает в детском саду в сельском поселении Яндаре и имеет ежемесячный доход в размере 80 тыс. рублей.

Банк одобрил клиенту кредитную заявку и выдал запрошенную им сумму. После стало известно, что в момент заключения договора гражданин был безработным.

Гражданин написал явку с повинной и рассказал правоохранителям, что поддельную справку, предъявленную в банке, приобрел за 80 тыс. рублей в соседней республике у неизвестного мужчины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.