Житель Ингушетии подозревается в кредитном мошенничестве на 1,9 млн рублей 

По данным следствия, в сентябре 2024 года подозреваемый через мобильное приложение подал заявки на кредиты, указав ложные сведения о своем месте регистрации и уровне доходов.

На основании этих недостоверных данных с ним был заключен договор. На счет мужчины поступило более 1,9 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В результате противоправных действий организации причинен имущественный ущерб в крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.