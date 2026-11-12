Житель Ингушетии погасил долг по алиментам в 1,38 млн рублей 

Как сообщили газете «Ингушетия» в УФССП, в связи со злостным уклонением от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей в отношении должника в октябре 2025 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

Перспектива реального уголовного наказания стала для отца переломным моментом: осознав всю тяжесть последствий, он в кратчайшие сроки изыскал необходимые средства и полностью погасил задолженность перед своими детьми в 2026 году. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон и полным возмещением долга.

«Эта история — наглядный пример того, что закон работает, а права детей находятся под защитой государства. Важно понимать, что даже после возбуждения уголовного дела у должника остаётся шанс исправить ситуацию: полное погашение долга и активные действия по исправлению позволяют прекратить уголовное преследование», — подчеркнули судебные приставы.

Управление ФССП России по региону напомнило: лучший способ избежать правовых последствий — это своевременно и в полном объёме исполнять свои родительские обязанности. Если вы столкнулись с трудностями при выплате алиментов, не скрывайтесь от пристава, а обратитесь в службу для совместного поиска решения. Ваши дети имеют право на достойное детство сегодня, а не на туманные обещания в будущем.