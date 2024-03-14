Житель Ингушетии похитил и продал чужую иномарку

Оперативные мероприятия были проведены после обращения в полицию жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района. Он рассказал, что 9 марта с территории, прилегающей к АЗС «Лидер», угнали его Mercedes-Benz E-Class E 55 AMG.

Молодой человек сознался в краже автомобиля и последующей продаже за 250 тыс. рублей в Назрани предпринимателю, занимающемуся разбором транспортных средств.

Иномарка изъята и доставлена в ОМВД России по Назрановскому району.

В действиях угонщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК России (кража в особо крупном размере). Он задержан и водворен в специальное помещение для задержанных лиц.