Житель Ингушетии уплатил задолженность по кредиту на 10 млн рублей после вмешательства приставов

«Судебный пристав-исполнитель предварительно провел разъяснительную беседу, а затем провел исполнительные действия в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», такие как запрет на регистрационные действия на движимое и недвижимое имущество, а также арест счетов. Кроме того, должник был предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае уклонения от оплаты», — сказал собеседник.

В результате, должником уплачена сумма основного долга на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, права взыскателя восстановлены в полном объеме.