Житель Ингушетии заочно осужден пожизненно за убийство людей 10 лет назад

Следствием и судом установлено, что осужденный вместе с двоюродным братом незаконно приобрел автомат Калашникова калибра 7,62 мм, пистолет Макарова калибра 9 мм и боеприпасы к ним. 2 февраля 2016 года соучастники прибыли к торговому центру «21 век» на проспекте Идриса Базоркина в Назрани.

На почве личных неприязненных отношений они произвели множественные выстрелы из имевшегося оружия в автомобиль Lada Priora, в котором находились 30-летний мужчина и 29-летняя женщина. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

После убийства соучастники похитили с тела погибшей женщины ювелирные украшения стоимостью более 70 тыс. рублей.

Впоследствии подсудимый скрылся от органов предварительного расследования за границей и был объявлен в международный розыск.

Мужчина признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса России. Суд заочно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.