Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 228 УК России, при обыске по месту проживания фигуранта в городе Малгобеке были обнаружены и изъяты, как позже установил эксперт, исправное и пригодное для стрельбы нарезное огнестрельное оружие: кустарно переделанный из сигнального пистолет конструкции Макарова модели «МР 371» и 8 боевых патронов калибра 9 мм. Кроме того, изъяты 10 зип-пакетиков с марихуаной общей массой 8,1 грамма.

За незаконное употребление наркотиков горожанин помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Мера пресечения избрана в порядке статей 91 и 92 УПК России.

20 ноября отделом дознания МО МВД России «Малгобекский» в отношении задержанного возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, оружия и боеприпасов.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.