Житель Татарстана пытался сбыть в Ингушетии 120 граммов синтетического наркотика 

По словам собеседника издания, в декабре прошлого мужчина года в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другим лицом. Затем он прибыл в город Владикавказ, где бесконтактным способом приобрел 120 граммов мефедрона в 6 свертков.

Наркотики обвиняемый должен был разместить в тайниках на территории Назрани м получить за это денежное вознаграждение.

Сделать «закладки» фигуранту не удалось, поскольку он был задержан полицейскими с поличным. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. В отношении сообщника мужчины дело выделено в отдельное производство.