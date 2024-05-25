Житель Ярославской области ответит в суде за сбыт наркотиков в Ингушетии

«25-летний ранее судимый мужчина вступил в сговор с другим лицом через Интернет. В феврале 2024 года он отправился во Владикавказ, где забрал три пакета эфедрона (меткатинона) общим весом 55,7 гр. из тайника. Затем мужчина поехал в Назрань, где собирался сделать закладки с наркотиками. За каждую закладку ему полагалось 2, 5 тыс. рублей. 8 февраля 2024 его задержали сотрудники полиции, а запрещённое вещество изъяли из незаконного оборота», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительное заключение передано в Магасский районный суд республики.

Расследование уголовного дела против сообщника обвиняемого продолжается.