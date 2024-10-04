Жители Ингушетии смогут проверить свою финансовую грамотность с помощью онлайн-зачета

Зачет состоит из двух уровней сложности: базового и продвинутого. Каждый участник может выбрать уровень, который соответствует его знаниям и опыту. Если результат не удовлетворит участника, он сможет изучить рекомендованные материалы и попробовать свои силы еще раз.

В 2023 году к проекту присоединились почти 1800 жителей Ингушетии. Из них 72% успешно прошли испытания и получили персональные сертификаты. Об этом сообщил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Для учеников средних и старших классов будет проведен олимпиадный зачет. Он состоится 15–17 октября, а задания для него разработали преподаватели Высшей школы экономики. Успешное прохождение этого зачета позволит ученикам сразу выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Это даст им льготы при поступлении в вузы.

Проверить свои знания можно как индивидуально, так и всей семьей. Все участники получат персональные рекомендации по тем вопросам, на которые дадут неверный ответ. А при успешном прохождении — именной сертификат.

Подробности и форма для регистрации доступны на сайте проекта.