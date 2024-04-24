Жители Сунженского района Ингушетии требуют ликвидировать возгорание мусорного полигона

«Возгорание началось на свалке и распространилось на значительную территорию. Это привело не только к загрязнению окружающей среды, но и создало угрозу здоровью местных жителей посёлка Восточный и города Сунжи», — рассказал газете «Ингушетия» местный житель.

По его словам, ответственность за ситуацию лежит на компании «Экосистема», являющейся региональным оператором по вывозу мусора. Возгорание происходит уже несколько лет и то усиливается, то стихает, так что посёлок Восточный и часть города Сунжи подвергаются воздействию угарного дыма.

«В связи с этим мы призываем принять меры для решения проблемы и привлечь к ответственности компанию-нарушителя. Мы уже обращались и в мэрию, прокуратуру, Минприроды, но результата никакого нет», — добавил собеседник.

Один из местных жителей сообщил корреспонденту, что ситуацию нельзя оставлять без внимания, так как в посёлке проживают дети, старики, женщины и инвалиды, а рядом находится школа.

Министерство природных ресурсов и экологии республики направило информацию для принятия мер реагирования в прокуратуру региона и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Представитель природоохранного ведомства сообщил, что министерство не обладает надзорными полномочиями в отношении данного объекта.

Жители надеются на скорое решение проблемы и устранение последствий возгорания на мусорном полигоне.