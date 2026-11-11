Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 480 тыс. рублей 

В отношении 53-летней жительницы региона возбуждено уголовное дело, она подозревается в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по республике.
По версии следствия, в январе 2021 года женщина подала в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования поддельное свидетельство о рождении ребенка.
На основании этого документа в апреле того же года фигурантка получила на счет свыше 480 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечается в релизе.