Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 480 тыс. рублей 

По версии следствия, в январе 2021 года женщина подала в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования поддельное свидетельство о рождении ребенка.

На основании этого документа в апреле того же года фигурантка получила на счет свыше 480 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечается в релизе.