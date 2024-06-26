Жительница Ингушетии присвоила земельный участок стоимостью более 400 тыс. рублей 

Отмечается, что при проведении городской прокуратурой проверки исполнения требований земельного законодательства было установлено, что в Едином государственном реестре недвижимости в 2017 году местная жительница зарегистрировала право собственности на земельный участок, расположенный по улице Заводская.

В качестве основания для этого ею была представлена подложная выписка из похозяйственной книги администрации Насыр-Корстского административного округа, выданная ей должностным лицом муниципалитета.

Материалы проверки переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Также в Магасский районный суд направлено исковое заявление прокуратуры Назрани о возвращении из незаконного владения в пользу республики указанного земельного участка.