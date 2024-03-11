Жительницу Чечни будут судить в Ингушетии за незаконное получение материнского капитала

По словам собеседника издания, в 2019 году, представив в отделение ОПФР по Ингушетии подложное свидетельство на несуществующего ребенка и документ о временной регистрации в регионе, женщина получила сертификат на семейный капитал.

Используя мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества в сельском поселении Плиево Назрановского района, обвиняемая присвоила более 466 тыс. рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд.