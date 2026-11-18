По версии следствия, женщина из корыстных побуждений размещала в интернете со своего мобильного телефона объявления с недостоверной информацией о продаже мобильных телефонов, мебели, бытовой техники и одежды.

В период с марта 2020 по февраль 2026 года 14 жителей различных регионов России, в том числе жительница Ингушетии, увидев эти объявления, перевели на указанный ею банковский счет в общей сложности более 500 тыс. рублей. Похищенными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Назрановский районный суд.