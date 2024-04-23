Жителя Ингушетии будут судить за ложный донос на родственников

Подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 14 сентября 2023 года отец и брат похитили его и поместили в реабилитационный центр, где сотрудники насильно удерживали заявителя.

«В рамках следствия выяснилось, что между обратившимся и его родственниками действительно существуют напряжённые отношения. Чтобы отомстить им, мужчина решил обратиться в органы. Но выяснилось, что все произошедшее не является похищением — сотрудники центра предоставили компетентным органам исчерпывающие доказательства этого. Подозреваемый признался, что намеренно оговорил своих родных, осознавая степень ответственности за дачу ложных показаний и последующее разбирательство в соответствии с ч. 1 статьи 306 УК России (заведомо ложный донос)», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело с мерой пресечения в виде подписки о невыезде.

Наказание за ложный донос, согласно законодательству Российской Федерации, предусматривает ряд мер, включая штрафы, обязательные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет. Однако в этом случае суд может учесть признательные показания обвиняемого и назначить меру пресечения, остановившись на более мягком наказании.