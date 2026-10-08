Жителям Ингушетии предлагают проверить знания по финансовой грамотности

«Задания зачета основаны на реальных жизненных ситуациях. Участникам предложат проверить, насколько они умеют планировать семейный бюджет, принимать взвешенные финансовые решения и распознавать распространенные схемы мошенников», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы регионального отделения Банка России.

Отдельный блок посвящен цифровым платформам и покупкам на маркетплейсах — в частности, участникам предстоит научиться отличать настоящий сайт от поддельного.

Для тех, кто уверенно ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности. Младшие школьники смогут познакомиться с основами финансовой грамотности в формате интерактивных игровых заданий.

Для учеников 7–11 классов с 13 по 15 октября пройдет отдельный Олимпиадный зачет. Его успешное прохождение позволит претендовать на выход в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители и призеры состязания смогут получить льготы при поступлении в вузы.

«Финансовая грамотность — это не просто набор теоретических знаний, а навык, который помогает человеку каждый день: при планировании семейного бюджета, оформлении вклада или покупке в интернете. В прошлом году в зачете приняли участие около 4 тысяч жителей республики — и с каждым годом интерес растет, особенно радует активность молодежи. Чем раньше человек начинает разбираться в финансах, тем увереннее он чувствует себя в современном мире», — подчеркнул руководитель Отделения Банка России по Ингушетии Вадим Зайцев.

Участники, успешно прошедшие зачет, получат именные сертификаты с личными результатами и персональные рекомендации экспертов Банка России по темам, которые вызвали затруднения. Количество попыток не ограничено, поэтому проверить свои знания можно в любое удобное время. Подробности и регистрация доступны на сайте проекта finzachet.ru.