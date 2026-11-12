Жителю Карабулака списали незаконно начисленные за газ 180 тыс. рублей 

Проверка была проведена по обращению горожанина. Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация с января 2023 по октябрь 2026 года начисляла плату за энергоресурс в его домовладении по нормативу, а не по показаниям прибора учета.

Нарушение было устранено после того, как прокуратура внесла представление генеральному директору газовой компании. В результате произведенного перерасчета по счетчику незаконно начисленные более 180 тыс. рублей списаны.