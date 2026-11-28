Установлено, что счетчик в домовладении заявителя передавал аномально низкие показания. Ресурсоснабжающая организация инициировала трасологическую экспертизу, однако вмешательств в работу прибора учета выявлено не было.

Несмотря на это, начисления стали производить не по показаниям счетчика, а по нормативу исходя из площади дома. В результате мужчине необоснованно начислили плату за энергоресурс на сумму свыше 106 тыс. рублей.

Прокуратура внесла генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» представление. По итогам его рассмотрения произведен перерасчет по показаниям прибора учета, незаконная задолженность ликвидирована, права заявителя восстановлены.