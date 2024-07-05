Агрокомплекс «Сунжа» из Ингушетии стал обладателем сертификата «Продукция Кавказа»

«Система добровольной сертификации «Продукция Кавказа» разработана совместно Роскачеством и Кавказ. РФ при поддержке Минэкономразвития России. Это поможет продвижению продукции. Подобный успешный опыт уже есть в других регионах страны. Первые 100 сертификатов выдаются бесплатно», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Кавказ. РФ.



Отмечается, что наибольший интерес к сертификации проявляют производители сувенирной и сельскохозяйственной продукции, а также строительных материалов.