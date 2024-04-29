Ахмед Санроев из Ингушетии стал призером турнира по грэпплингу в Москве

«Ахмед достойно показал себя на этом турнире, заняв призовые места. В категории до 34 кг он стал серебряным призёром в разделе Gi и бронзовым призёром в No-Gi», — прокомментировал собеседник.

Тренируется спортсмен под руководством опытного наставника Илеза Хашагульгова и предсавляет зал Academy Jiu-Jitsu Sunja.

«Ахмед с ранних лет увлекается спортом. Меня не может не радовать его увлечение. Он каждый день тренируется, отдаёт себя полностью, чтобы добиться успеха и занять призовое место на очередном турнире», — рассказал отец спортсмена.

Отмечается, что соревнования прошли во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

«Несомненно, что этот зрелищный вид спорта продолжит свое прогрессивное развитие и будет привлекать внимание новых молодых спортсменов, подобных Ахмеду Санроеву, который продемонстрировал высокий уровень спортивного мастерства в прошедшем турнире», — добавил Тагир Хамхоев.

Напомним, турнир по грэпплингу проводится с целью популяризации этого вида спорта, а также выявления сильнейших спортсменов и повышения их уровня подготовки. Победители и призеры турнира получают стимул для дальнейшего развития и совершенствования своего мастерства.