Более 159 тыс. рублей незаконно начислили за газ жительнице Карабулака  

Установлено, что компания необоснованно выставила счет за фактически не потребленный энергоресурс на сумму свыше 159 тыс. рублей за период с января 2023 по сентябрь 2026 года. При этом расчеты за газ производились по нормативу, без учета показаний счетчика.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление генеральному директору организации. По результатам его рассмотрения был сделан перерасчет, незаконно начисленная задолженность ликвидирована.