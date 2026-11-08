Анзор Мархиев представит Ингушетию на XXIV съезде «Единой России» 

В работе конференции приняли участие секретарь Ингушского регионального отделения партии Микаил Илезов, депутат Государственный Думы Муслим Татриев, руководитель администрации Главы и правительства республики Анзор Мархиев, депутаты Народного Собрания VIII созыва, секретари местных отделений и партийный актив.

Почетным гостем мероприятия стал руководитель Департамента по работе в СКФО и ЮФО управления региональной и технологической работы ЦИК «Единой России» Павел Соломонов.

В ходе заседания с докладами о деятельности отделения выступили Микаил Илезов и председатель Региональной контрольной комиссии Ева Кодзоева. Они представили информацию о результатах работы по ключевым направлениям.

Одним из главных решений конференции стало избрание делегата на XXIV Съезд «Единой России». По итогам голосования им стал Анзор Мархиев.

Участники встречи также обозначили дальнейшие организационные задачи, стоящие перед региональным отделением партии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «ЕР».