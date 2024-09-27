Археологи начали исследование некрополя в горной Ингушетии на границе с Грузией

«Работы начались рядом с аварийным склепом, и уже вскоре был обнаружен еще один погребальный комплекс. Эти исследования обещают раскрыть тайны культурного, военного и политического взаимодействия между народами Ингушетии и Грузии в древности», — сказал Тангиев.

По его словам, расположение Нижнего Пхьуя уникально — на возвышенности, на границе Ингушетии и Грузии.

Ранее, в горах Ингушетии, на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, найдено неизвестное средневековое каменное святилище. Оно расположено в 1,2 километра от башенного комплекса Нижний Пуй и представляет собой столпообразное сооружение, сложенное из камня. По ингушской устной традиции, такие памятники устанавливали в местах гибели людей от удара молнии. Хотя святилище сейчас без крыши, ранее оно имело двухскатную крышу из местных сланцевых плит. После необходимых работ памятник будет включен в список объектов культурного наследия республики.