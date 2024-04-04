Артисты ингушской филармонии отправятся на гастроли по городам России

По словам собеседника, гастроли пройдут в рамках празднования 100-летия ингушской государственности. В двухчасовую концертную программу «Бека пандар, ека оаз» («Играй, гармонь, лейся, песня») вошли классические и народные музыкальные произведения, танцевальные и вокальные номера.

Первый концерт гастрольного тура состоится 12 апреля в городе-герое Волгограде, 17 апреля ингушские артисты выступят в Самаре, 22 апреля в Казани и 24 апреля в Элисте.