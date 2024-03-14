Артисты ингушской филармонии выступят с концертами на избирательных участках

Как рассказал собеседник, музыкальная программа ждет избирателей на участках в Назрани № 615, расположенном в политехническом колледже, и № 620, который находится в муниципальном ДК, а также в Сунже на участке № 903 во Дворце культуры.

«Мы уверены, что жители Ингушетии исполнят свой гражданский долг — придут и проголосуют на своем участке. А наши артисты создадут праздничную атмосферу и хорошее настроение у избирателей», — отметил собеседник.