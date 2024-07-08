В селе Плиево Ингушетии отметили 100-летие ингушской государственности

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, в торжествах приняли участие известные в регионе артисты: Дэйси Харсиева, Заира Алхоева, Амир Пугоев, Адам Оздоев, Лейла Янарсанова.

Отмечается, что мероприятие посетили почетные гости — представители районных властей, руководители и работники ведомственных учреждений, жители Плиево.

Отметим, что вела концертную программу художественный руководитель филиала Тамила Плиева.