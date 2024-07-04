Показателем зрелости общества назвал Глава Ингушетии выборы Президента России в регионе

Глава напомнил, что 15-17 марта текущего года состоялось важнейшее политическое событие в жизни страны — выборы Президента России.

«На 142 избирательных участках в течение трех дней голосования не было зафиксировано ни одного нарушения. Наблюдалась высокая явка, которая, по данным избиркома Ингушетии, составила 87,43% (215 431 человек). Владимир Владимирович Путин набрал 89,61% голосов», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что важнейшую роль в вопросе развития региона играет общественно-политическая стабильность.