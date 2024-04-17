Благоустройство памятников в преддверии Дня Победы стартовало в Малгобеке

Работы начались со сквера Памяти и Славы, территорию которого привели в порядок юнармейцы республики под руководством Мадины Богатырёвой.

По словам Мадины Богатырёвой, благодаря подобным мероприятиям местная молодежь больше узнает об истории родного края и героических подвигах своих земляков.

«Каждый обелиск, мемориальная доска заслуживают особого внимания малгобекчан. Очистить территорию вблизи памятников — самое малое, что мы можем сделать для выражения признательности всем тем, кто отдал жизни ради мирного неба над головой», — подчеркнула она.

Отмечается, что комплекс работ по облагораживанию памятников и прилегающих к ним территорий в преддверии Дня Победы проводится по поручению мэра города Муссы Галаева.