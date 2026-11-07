Боец из Ингушетии внес вклад в победу сборной России на ЧМ IMMAF 2026 в Тбилиси 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, в предварительных боях ингушский боец одержал три победы, в финальном поединке оказался сильнее представителя Испании.

Эта победа стала логичным продолжением успешного сезона для Анзора Богатырева. В мае текущего года он уже выигрывал первенство России по ММА среди юниоров. Теперь в его активе есть и титул чемпиона мира.

В кабинете министров поздравили спортсмена, его тренерский штаб и всех причастных к успеху спортсмена, пожелав новых побед и уверенных выступлений на международной арене.

Отметим, что на первенстве мира в Тбилиси российская юниорская сборная заняла первое место в медальном зачете. В турнире приняли участие 881 спортсмен из разных стран, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции.

Российские бойцы завоевали 24 медали: 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых. Чемпионские титулы получили Анастасия Тюнина, Анзор Богатырев, Амир Насруллаев, Нурмагомед Магомедов, Зураб Джанджулия, Али Хизриев, Камилла Саулян, Нарек Асоян, Рахим Бибулатов, Платон Лебедев, Гаджимурад Тагиров и Роман Рзянин.