Более 17 тыс. школьников Ингушетии приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Отмечается, что в Магасе и Назрани задания олимпиады выполняли 7992 школьника, Сунже и Карабулаке — 5562, в Малгобеке — 22 601.

«Интерес к образовательным проектам Банка России у наших школьников растет. Соответственно и уровень финансовой грамотности ребят с каждым годом становится выше. Практически каждый четвертый участник олимпиады из нашего региона удостоен диплома победителя (4073), еще 5186 школьников отмечены грамотами, остальные получили сертификаты участников. Уверен, что и этот показатель со временем станет выше. Элементы финансовой грамотности сегодня внедрены в образовательные программы для всех возрастов школьников. А игровые формы и интересные кейсы традиционной олимпиады помогут закрепить полученные знания», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Напомним, организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин, Минэкономразвития страны и образовательная платформа «Учи.ру» в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».