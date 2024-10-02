Браконьерские «засидки» обнаружены в Сунженском районе Ингушетии 

Сотрудники, следящие за сохранностью лесных угодий, сразу же приступили к демонтажу конструкций, установленных неизвестными лицами.

В ведомстве отметили, патрулируя лесные массивы, инспекторы государственного охотничьего надзора совместно с егерями регулярно очищают леса от подобных сооружений.

С началом охотничьего сезона в республике значительно усилены проверки лесных территорий. Это необходимо для защиты от недобросовестных охотников диких животных и птиц, включая редкие виды, внесенные в Красную книгу Ингушетии.

Собеседник издания напомнил, что незаконная охота является не только нарушением природоохранного законодательства, но и преступлением, которое влечет за собой административную или уголовную ответственность.