Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии 

Четыре человека пострадали при столкновении Lada Priora и ВАЗ-2107 в Малгобекском районе республики, двое из травмированных несовершеннолетние, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
ДТП произошло накануне вечером на участке автодороги «Зязиков-Юрт — Южное». Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ГУ МЧС по республике и ПСО «Тарко».