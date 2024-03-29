Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии 

Хусейн Плиев

Четыре человека пострадали при столкновении Lada Priora и ВАЗ-2107 в Малгобекском районе республики, двое из травмированных несовершеннолетние, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

ДТП произошло накануне вечером на участке автодороги «Зязиков-Юрт — Южное». Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ГУ МЧС по республике и ПСО «Тарко».

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