В селе Инарки Ингушетии заменили трубопроводы на восьми улицах

На отдельных участках специалисты также устанавливают запорные задвижки. Они позволят эффективнее управлять системой водоснабжения и при необходимости оперативно отключать отдельные участки сети для проведения ремонтных работ.

По словам собеседника издания, завершить все предусмотренные мероприятия планируется до 15 ноября текущего года.

Отмечается, что работы направлены на повышение надёжности водоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг для жителей населённого пункта.