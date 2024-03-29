Диких животных в лесах Ингушетии вакцинируют от бешенства

Данную работу проводят сотрудники ветеринарного управления республики совместно с охотоведами. Уже проведена вакцинация животных, обитающих на территории лесного фонда Джейрахского района.

«Вакцина представляет собой приманки в виде небольших брикетов. Брикет имеет специфический запах и состоит из говяжьего жира, мясокостной и рыбной муки, смешанных с парафином. Все входящие в состав ингредиенты являются лакомством для плотоядных животных и, соответственно, препарат их привлекает», — рассказал собеседник издания.

По его словам, вакцина абсолютно безвредна для всех представителей фауны. Благодаря такой прививке у зверей формируется иммунитет против бешенства на год. После прохождения этого срока вакцинация проводится вновь.

Отмечается, что всего планируется разложить по 100 брикетов вакцины в каждом районе Ингушетии.